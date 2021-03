Oracle corp : Partenaire officiel de Red Bull en Formule 1

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oracle annonce avoir été choisi par l'équipe de Formule 1 Red Bull Racing comme partenaire officiel de son infrastructure cloud.



'Red Bull tirera parti des capacités d'apprentissage automatique et d'analyse de données d'Oracle Cloud Infrastructure (OCI) pour optimiser la façon dont les données sont utilisées dans son entreprise, des activités en piste à la diffusion d'informations pour les fans', indique Oracle.



La Formule 1 est un sport qui s'appuie largement sur l'analyse des données: les équipes ont une obsession pour l'analyse et les détails minutieux qui pourraient leur donner un avantage concurrentiel sur la piste.



Oracle Cloud Infrastructure permettra ainsi à Red Bull d'étendre son utilisation de la science et de l'analyse des données, afin de pouvoir s'adapter aux travaux d'ingénierie croissants et diversifiés entrepris sur le Red Bull Technology Campus.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.