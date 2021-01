Oracle corp : Nouveaux services numériques, fibre et 5G

(CercleFinance.com) - Afin d'aider les entreprises de communication à fournir à leurs clients de nouveaux services fibre, numériques et 5G, Oracle a introduit un déploiement cloud natif dans Oracle Communications Order and Service Management (OSM).



Cette solution propose des outils visuels et opérationnels améliorés permettant de concevoir et gérer rapidement l'exécution des commandes des clients.



'La gestion des commandes et des services, associée à des outils open source natifs dans le cloud, permet à nos clients de disposer de solutions informatiques pour mieux exploiter, faire évoluer et contrôler la livraison des commandes des clients', assure Jason Rutherford, vice-président senior et directeur général d'Oracle Communications-Applications



