Oracle corp : Mieux répondre aux épidémies, avec FHI Clinical

(CercleFinance.com) - Oracle Health Sciences et FHI Clinical Inc., une organisation qui gère des recherches complexes dans des contextes à ressources limitées dans le monde entier, annoncent unir leurs efforts pour améliorer l'efficacité des essais cliniques et accélérer la mise sur le marché des traitements.



De l'Ebola au coronavirus, les réponses aux épidémies nécessitent en effet des approches diligentes et coordonnées pour être efficaces

La plate-forme cloud ' Oracle Health Sciences Clinical One ' a ainsi été conçue pour prendre en charge toutes les fonctionnalités requises pour une gestion efficace des études tout au long du cycle de développement de médicaments.



' Nous sommes honorés d'aider FHI Clinical à apporter notre innovation Clinical One aux organisations qui ont traditionnellement eu un accès limité à la technologie nécessaire pour résoudre ces importantes priorités mondiales en matière de soins de santé ', a déclaré Henry McNamara, directeur général de Oracle Health Sciences.





