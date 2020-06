Oracle corp : Le chiffre d'affaires déçoit, le titre se replie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oracle a dévoilé mardi soir un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au titre de son quatrième trimestre fiscal, clos fin mai, ce qui lui valait une baisse de 2% mercredi dans les premiers échanges à Wall Street.



Le chiffre d'affaires du concepteur californien de logiciels sur les trois mois écoulés s'est en effet contracté de 6% à 10,4 milliards de dollars, alors que les analystes prévoyaient des ventes autour de 10,6 milliards de dollars.



Ce recul s'est logiquement répercuté sur le bénéfice net de l'entreprise, qui s'est replié à 3,1 milliards de dollars, soit 1,01 dollar par action, contre 3,7 milliards de dollars, ou 1,10 dollar l'action, un an plus tôt.



Autre couac, le chiffre d'affaires de la division de logiciels dématérialisés ('cloud') et de support - censée être l'activité la plus dynamique à l'heure actuelle - n'a augmenté que de 1% à 6,8 milliards de dollars.



La directrice générale du groupe, Safra Catz, a expliqué dans un communiqué que les performances du groupe avaient pâti des difficultés de ses clients dans des secteurs en difficultés comme l'hôtellerie, la distribution ou les transports.



Pour les analystes de Jefferies, ce manque de dynamique illustre surtout 'des pertes de parts de marché continues au profit de Microsoft, Amazon et autres'.



Un avis semble-t-il partagé par le marché, puisque l'action perd actuellement 2% à la Bourse de New York.



