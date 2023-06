Oracle corp : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme sa note d'achat sur le titre Oracle, avec un objectif de cours relevé de 105 à 125 dollars.



L'analyste estime que l'objectif d'Oracle d'atteindre 65 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2026 est réalisable mais qu'il impliquerait une croissance organique moyenne annuelle de 11% sur 4 ans, soit de 2022 à 2026.



Néanmoins, en supposant qu'Oracle puisse signer une croissance de 17% en glissement annuel en 2023 (ce qui correspond aux attentes), l'objectif des 65milliards de dollars n'impliquerait qu'une croissance de 9% sur 3 ans, souligne Jefferies.



'Une rationalisation supplémentaire des dépenses et des rachats devraient soutenir une hausse supplémentaire du BPA', poursuit le broker



Dans son scénario d'analyse, Jefferies estime d'ailleurs qu'un BPA annuel qui grimperait à 7,5$ en 2026 pourrait potentiellement entraîner une hausse de l'action de l'ordre de 30%.



