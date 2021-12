Oracle corp : Jefferies confirme sa note 'conserver' sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) -Jefferies maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre Oracle avec un objectif de cours inchangé de 95 dollars.



S'appuyant sur des informations du Wall Street Journal, Jefferies rapporte qu'Oracle serait actuellement en pourparlers pour racheter le CERN et évoque une somme de quelque 30 milliards de dollars, ce qui constituerait alors la plus grosse opération jamais réalisée par Oracle.



Ce projet témoigne de la volonté d'Oracle de se développer dans les soins de santé et de renforcer son activité d'applications cloud.



'Oracle a pris un retard considérable par rapport à ses pairs (Microsoft, Amazon, Google) dans la croissance de son chiffre d'affaires et nous pensons que l'acquisition du CERN lui permettrait de bien s'implanter dans le secteur de la santé', souligne Jefferies.





