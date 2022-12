Oracle corp : Hausse de 7% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Oracle a dévoilé lundi soir un BPA ajusté de 1,21 dollar au titre de son deuxième trimestre 2022-23, stable en données publiées mais en croissance de 7% à taux de changes constants, malgré une marge opérationnelle ajustée en retrait à 41%, contre 47% un an auparavant.



L'éditeur de progiciels a réalisé des revenus en hausse de 18% pour atteindre 12,3 milliards de dollars (+25% à taux de changes constants), croissance tirée en particulier par les activités cloud d'infrastructures (+59%) et d'applications (+45%).



'Nos revenus ont dépassé de plus de 200 millions de dollars la borne haute de notre fourchette cible', souligne la CEO Safra Catz, tandis que le président Larry Ellison met en avant la contribution de Cerner à la croissance du groupe depuis son acquisition.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel