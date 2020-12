Oracle corp : Hausse de 19% du BPA ajusté au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Oracle a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 9% à 3,2 milliards de dollars au titre de son deuxième trimestre 2020-21, soit un BPA en progression de 19% à 1,06 dollar, battant ainsi l'estimation moyenne des analystes.



L'éditeur de progiciels a réalisé une marge opérationnelle ajustée de 47% pour un chiffre d'affaires en augmentation de 2% à 9,8 milliards de dollars, soutenu par la croissance rapide des activités d'applications cloud ERP (+33% pour Fusion et +21% pour NetSuite).



'Nous nous attendons à ce que cette dynamique de croissance rapide des revenus et des parts de marché se poursuive, alors que Gartner et IDC ont tous deux placé la suite ERP d'Oracle au rang de numéro un dans le cloud', commente la directrice générale Safra Catz.



