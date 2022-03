Oracle corp : Hausse de 1% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Oracle a dévoilé jeudi soir, au titre de son troisième trimestre 2021-22, un BPA ajusté en progression de 1% (à taux de changes constants) à 1,13 dollar, et un profit opérationnel ajusté en progression de 4% à 4,8 milliards, soit une marge de 46%.



Toujours hors effets de changes, l'éditeur de progiciels a réalisé un chiffre d'affaires en augmentation de 7% à 10,5 milliards de dollars, soutenu par la croissance rapide des activités d'applications cloud ERP (+35% pour Fusion et +29% pour NetSuite).



Par ailleurs, le conseil d'administration d'Oracle a déclaré un dividende trimestriel de 0,32 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement le 21 avril au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 8 avril.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

