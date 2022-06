Oracle corp : Entouré après des trimestriels solides

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Oracle bondit de 9% en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication par l'éditeur de logiciels d'entreprise de résultats meilleurs que prévu au titre de son quatrième trimestre comptable.



En croissances respectives de 7% et 10% à changes constants, le BPA ajusté et les revenus se sont établis à 1,54 dollar et à 11,84 milliards, dépassant de 12% et 2% les consensus d'après Stifel, qui pointe une poursuite de la croissance vigoureuse dans le Cloud.



'La croissance du chiffre d'affaires (par rapport à une prévision de 6-8%) a atteint les deux chiffres plus tôt que prévu', note de son côté Jefferies, qui réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Oracle avec un objectif de cours remonté de 75 à 80 dollars.



'À 14 fois le BPA attendu pour 2023, le titre n'est pas cher, même si nous notons que les taux de croissance organique restent bien inférieurs à la moyenne des valeurs à grande capitalisation du secteur des logiciels', souligne en outre le broker.



