Oracle corp : Consensus battu au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Oracle a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 4% à 2,9 milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2020-21, soit un BPA en progression de 15% à 93 cents, battant de sept cents l'estimation moyenne des analystes.



L'éditeur de progiciels a réalisé une marge opérationnelle ajustée de 45% pour un chiffre d'affaires en augmentation de 2% à 9,4 milliards de dollars, soutenu par la croissance rapide des activités d'applications cloud (+33% pour FusionERP et +23% pour NetSuiteERP).



'Nous avons maintenant 7.300 clients FusionERP et 23.000 clients NetSuiteERP dans Oracle Cloud', souligne le CEO Safra Catz, ajoutant 'avoir une grande confiance que les revenus vont accélérer avec la sortie de la Covid-19'.



