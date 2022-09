Oracle corp : BPA stable au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Oracle a dévoilé lundi soir un BPA ajusté de 1,03 dollar au titre de son premier trimestre 2022-23, stable en données publiées mais en croissance de 8% à taux de changes constants, malgré une marge opérationnelle ajustée en retrait à 39%, contre 45% un an auparavant.



Toujours hors effets de changes, l'éditeur de progiciels a réalisé des revenus en hausse de 23% pour atteindre 11,44 milliards de dollars, dépassant de 200 millions la prévision du groupe, croissance tirée en particulier par un bond de 50% des revenus cloud (IaaS et SaaS).



'Alors que le cloud pèse de plus en plus lourd dans nos revenus totaux, nous nous attendons à ce que notre croissance organique à changes constants atteigne un pourcentage à deux chiffres, avec une hausse correspondante du BPA', affirme la CEO Safra Catz.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel