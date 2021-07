Obiz : Premier semestre record, le titre s'envole

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Obiz, une plateforme digitale de marketing relationnel, a dévoilé mardi un chiffre d'affaires semestriel de plus de 13 millions d'euros, le plus important de son histoire, et relevé dans la foulée ses objectifs annuels.



A l'issue du premier semestre, la société lyonnaise affiche un chiffre d'affaires consolidé de 13,1 millions d'euros, correspondant à une croissance organique de 195%.



A titre d'indication, le chiffre d'affaires de la start-up est

passé de 1,1 à 15,4 millions d'euros sur les cinq derniers exercices, soit un taux de croissance annuel moyen de 70% sur la période.



Obiz - qui dit avoir signé quatre nouveaux programmes relationnels et affinitaires au premier semestre - a relevé son objectif de chiffre d'affaires pour 2021, désormais escompté à plus de 25 millions d'euros contre 21 millions initialement visés au moment de l'introduction en Bourse de la société.



Obiz - qui s'est introduit sur Euronext Paris fin mai - accuse encore un repli de plus de 22% depuis son entrée en Bourse.



