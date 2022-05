Obiz : Acquisition d'Adelya finalisée

(CercleFinance.com) - Obiz annonce avoir finalisé avec succès l'acquisition du spécialiste de la fidélisation et de la relation clients Adelya, le 29 avril, dans le cadre de la constitution d'un réseau de franchisés pour le développement de sa nouvelle offre Merciz.



'La plateforme web Loyalty Operator d'Adelya est déployée dans plus de 11.500 points de ventes à fin 2021 pour animer plus de 16 millions de consommateurs, qui viendront s'ajouter aux sept millions de bénéficiaires des offres d'Obiz', explique-t-il.



En 2021, Adelya a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros, en croissance de 6% par rapport à 2020, ainsi qu'un taux de marge brute de 85% et un taux de marge d'EBE (excédent brut d'exploitation) de 12,2%.



