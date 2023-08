Nvidia : Wells Fargo remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wells Fargo réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et remonte son objectif de cours de 450 à 500 dollars sur Nvidia, se disant positif pour les perspectives à long terme du fabricant de processeurs, cartes et puces graphiques.



Le broker considère le récent retrait de l'action comme une 'réduction saine des risques, compte tenu de la configuration d'une barre très élevée' pour les résultats du deuxième trimestre comptable, attendus le 23 août.



'Il nous semble difficile de parier contre le positionnement prééminent de Nvidia en tant que principal bénéficiaire d'une transformation architecturale des centres de données pilotée par l'intelligence artificielle', juge-t-il en outre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.