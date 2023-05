Nvidia : Wells Fargo remonte sa cible après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wells Fargo réitère son conseil 'surpondérer' et remonte son objectif de cours de 320 à 450 dollars sur Nvidia, au lendemain des résultats publiés par le fournisseur de processeurs graphiques programmables, accompagnés de perspectives largement saluées en Bourse.



'La dynamique haussière de Nvidia basée sur l'intelligence artificielle fournit une validation supplémentaire des principes clés de notre thèse', juge le broker, qui remonte ses prévisions de revenus et de BPA pour les exercices 2024 à 2026.



'Le marché des GPU pour centres de données est nettement plus important que prévu - les résultats de Nvidia nous laissent envisager une hausse de notre estimation actuellement d'environ 34 milliards de dollars d'ici 2027', précise-t-il.



