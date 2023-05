Nvidia : Wedbush revoit sa note à la hausse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush relève sa recommandation de Neutre à Surperformance sur le titre Nvidia et relève son objectif de cours de 290 à 490$.



' L'ampleur de la croissance liée à l'IA impliquée par les perspectives de Nvidia a surpris tout le monde ', estime l'analyste.



En tant que tel, ' nos attentes concernant les revenus futurs augmentent, nos prévisions révisées pour l'exercice 2026 estiment désormais 67 milliards de dollars de ventes, en hausse de près de 50 % par rapport à nos prévisions précédentes de 45 milliards de dollars ', continue le broker.



Et de conclure que Nvidia ' devrait se négocier à environ 40 fois les bénéfices. Ce qui suggère un objectif de prix de 490 $. '



