Nvidia : Wedbush reste neutre, réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush maintient sa position 'neutre' sur Nvidia tout en ajustant son objectif de cours de 190 à 160 dollars, notant que 'le titre se traite globalement en ligne avec ses multiples historiques' et au vu d'une question finale non résolue.



'Nous pensons qu'il reste obscur de savoir comment les revenus de data centers de Nvidia progresserons sur le terme intermédiaire, même compte tenu de catalyseurs produits tels que Hopper et Grace', indique le broker.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.