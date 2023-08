Nvidia : Wedbush remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Nvidia et remonte son objectif de cours de 490 à 600 dollars, au lendemain de la publication par le concepteur de puces de résultats qui 'ont une nouvelle fois fait exploser les attentes des investisseurs'.



'Non seulement ses résultats ont substantiellement battu le consensus, mais ses prévisions impliquent une croissance des revenus de centres de données au troisième trimestre plus rapide que ce qu'anticipaient les projections les plus ambitieuses', souligne le broker.



Même avec des hypothèses de croissance qu'il qualifie de 'conservatrices', Wedbush indique que ses estimations s'accroissent encore substantiellement, avec un BPA estimé pour l'exercice 2026 qu'il remonte ainsi d'environ 40% à 17,14 dollars.



