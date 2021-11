Nvidia : Repl du titre, un analyste n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 1,5% après l'analyse de Wedbush. Le bureau d'analyses dégrade son opinion sur Nvidia de 'surperformance' à 'neutre', dégradation qu'il justifie par la valorisation et non par l'existence de catalyseur négatif pour le titre. Son objectif de cours est toutefois relevé de 220 à 300 dollars.



'Si nous restons très positifs à la fois sur les perspectives à court terme et les opportunités à plus long terme, nous ne trouvons pas de raison de relever notre multiple à des niveaux qui continueraient de justifier une position surperformance', explique le broker.



Il précise qu'alors que l'action Nvidia se traite environ 55 fois ses chiffres pour 2024, il aurait besoin de remonter son multiple, utilisé pour déterminer son objectif de cours, aux environs de 67 fois pour justifier le maintien de sa position positive.





