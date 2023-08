Nvidia : Le titre en forte hausse à deux jours des résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nvidia enregistre l'une des meilleures performances de l'indice S&P 500 ce lundi à la Bourse de New York, profitant de l'optimisme du marché à deux jours de la publication de ses résultats trimestriels.



Moins d'une demi-heure après l'ouverture, le titre du concepteur de puces graphiques grimpe de 4,5%, faisant ressortir une capitalisation de 1.100 milliards de dollars, alors que le S&P gagne au même moment moins de 0,4%.



Le groupe californien doit publier ses comptes trimestriels mercredi soir après la fermeture de Wall Street, ce qui constituera l'un des rendez-vous les plus attendus de cette semaine boursière.



Lors de sa dernière publication trimestrielle, au mois de mai, Nvidia avait fait état de perspectives particulièrement favorables liées à l'intelligence artificielle, ce qui avait fait s'envoler son titre de presque 50% en deux mois.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Wedbush Securities disent s'attendre à ce que la société dévoile des prévisions tout aussi optimistes mercredi soir.



En Bourse, l'action a plus que doublé de valeur depuis le début de l'année, une performance qui se trouve largement à l'origine de la forte progression de 27% affichée par l'indice Nasdaq cette année.



Sur les 38 analystes qui suivent aujourd'hui la valeur, une grande majorité, c'est-à-dire 21, la recommandent à l'achat ou à l'achat fort.



Mais certains gérants mettent en avant une valorisation de plus en plus tendue, avec un ratio Cours de Bourse/Valeur d'entreprise de plus de 40 basé sur les ventes des 12 derniers mois, ce qui fait du titre le plus cher payé à l'heure actuelle sur le S&P 500.



En se basant sur des exemples historiques d'entreprises ayant déjà atteint des niveaux de valorisation aussi élevés, les probabilités pour que Nvidia continue de surperformer sont appelées à s'amenuiser, soulignent-ils.



'Au cours de l'année suivant le moment où un titre atteint la première place en termes de rapport P/V pour la première fois, ces entreprises continuent de surperformer, battant le S&P 500 de 1,5% en moyenne', fait valoir Jeremy Schwartz, directeur des investissements chez WisdomTree.



'Mais leur dynamique s'essouffle dans les années qui suivent', précise-t-il.



'Au cours des trois années suivantes leur rendement annuel moyen baisse à -4,4%, et le rendement annuel moyen sur cinq ans baisse encore à -1,5%'n conclut le spécialiste.



