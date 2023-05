Nvidia : L'IA au coeur des présentations du Computex

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En dehors de l'annonce de son partenariat avec le géant publicitaire WPP, Nvidia a dévoilé ce week-end toute une série de projets évidemment fortement corrélés à l'intelligence artificielle (IA) lors du Computex, l'un des premiers salons mondiaux dédiés à l'informatique et à l'électronique.



A l'occasion de cette première 'keynote' depuis la fin de la pandémie, Jensen Huang - le fondateur et directeur général du fabricant de processeurs - a levé le voile sur des applications d'IA destinées à 'tous les secteurs d'activité'.



'Nous sommes désormais arrivés à un point de bascule vers une nouvelle ère informatique avec l'accélération des calculs et de l'IA qui est aujourd'hui adoptée par presque toutes les entreprises informatiques et tous les spécialistes du cloud', a-t-il déclaré depuis Taipei, devant un parterre de 3500 participants.



Le groupe américain a notamment officialisé une collaboration avec le conglomérat japonais SoftBank, qui compte déployer la 'superpuce' GH200 Grace Hopper dans ses nouveaux centres de données au Japon afin de pouvoir lancer des services d'IA et des applications pour la 5G/6G.



Nvidia a également présenté son nouveau superordinateur, le DGX, lui aussi basé sur l'architecture GH200, et qui doit permettre de générer de grands modèles de langage de nouvelle génération, par exemple pour les systèmes de recommandation et les charges de travail dans l'analyse de données.



D'après la société, Google Cloud, Meta et Microsoft devraient prochainement prendre livraison des premiers modèles de l'appareil



A noter enfin que le groupe a annoncé un partenariat avec MediaTek Partners en vue du développement de nouvelles expériences de divertissement à bord des voitures.



