Nvidia : Jefferies relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation Achat sur le titre Nvidia et relève son objectif de cours de 300 à 472$.



' Nous estimons qu'au deuxième trimestre 2023, les revenus de Nvidia dépasseront Intel et Advance Micro Device et CPU pour la première fois de l'histoire ', explique l'analyste.



Conformément aux époques informatiques précédentes, Jefferies s'attend à ce que Nvidia ' continue de prendre sa part des expéditions de processeurs de centre de données jusqu'à ce qu'il atteigne 80 % '.



' Nous mettons à jour notre BPA Power 2026 à 17 $ au lieu de 15 $ principalement sur la base d'une révision à la hausse de la marge de bénéfice net à la barre des 40 ' ajoute Jefferies.





