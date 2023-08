Nvidia : Jefferies relève nettement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme sa note d'achat sur le titre Nvidia, avec un objectif de cours relevé de 500 à 610 dollars.



L'analyste rapporte que Nvidia a enregistré un 2e trimestre consécutif de hausse significative de ses résultats, donnant le sentiment que la société pourrait devenir un écosystème dominant, à l'heure ou l'informatique évolue vers l'ère des processeurs.



Il y a trois mois, le BPA avait déjà dépassé de 30% les attentes. Nvidia a encore fait mieux en dépassant cette fois-ci les prévisions du consensus de 38%.



Dans ce contexte, Jefferies anticipe désormais un BPA de 23$ pour 2026, contre 17$ précédemment et précise que ce relèvement pourrait même être conservateur, au regard de ses analyses sur les actions.



