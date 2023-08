Nvidia : HSBC remonte sa cible, voit encore du potentiel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - HSBC a relevé dans la soirée de lundi son objectif de cours sur Nvidia, porté de 600 à 780 dollars, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, la banque britannique dit percevoir encore un potentiel de hausse sur le concepteur de puces, dont le cours de Bourse a plus que triplé cette année.



'S'il est vrai que les anticipations du marché ont été clairement révisées à la hausse pour Nvidia et l'ensemble de la sphère liée à l'IA en général, nous nous attendons à ce que le dynamique des applications d'intelligence artificielle (IA) continue de dépasser les attentes du marché', souligne l'établissement.



HSBC, qui relève ses prévisions pour les exercices 2024 et 2025, estime que ces bonnes surprises potentielles ne sont pas encore totalement intégrées par les investisseurs.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.