Nvidia : En hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre Nvidia avance ce jeudi de +2%, porté par l'analyste Jefferies qui annonce revoir largement à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 415 à 570 dollars.



Le broker confirme au passage sa recommandation 'Achat' sur la valeur.



'Le BPA du dernier trimestre est supérieur de 11% aux attentes, et le BPA prévisionnel du trimestre en cours est supérieur de 17% au consensus. De plus, les revenus issus des Data centers dépassent ceux du secteur 'gaming' pour la première fois', apprécie le broker.



