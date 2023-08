Nvidia : BPA plus que quintuplé au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nvidia a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté (non GAAP) plus que quintuplé (+429%) à 2,70 dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, et une marge brute ajustée améliorée de 25,3 points à 71,2% pour des revenus doublés (+101%) à plus de 13,5 milliards.



Le groupe basé à Santa Clara (Californie) a vu sa croissance tirée en particulier par sa division centres de données, dont les revenus ont grimpé de 171% pour atteindre un record à plus de 10,3 milliards, soutenus par le développement rapide de l'intelligence artificielle.



'Une nouvelle ère informatique a commencé. Les entreprises du monde entier passent de l'informatique polyvalente à l'informatique accélérée et à l'IA générative', souligne ainsi Jensen Huang, fondateur et CEO du concepteur de puces.



Pour le trimestre en cours, la direction de Nvidia déclare tabler sur une marge brute non GAAP de 72,5%, à plus ou moins 50 points de base, ainsi que sur des revenus d'environ 16 milliards de dollars, à plus ou moins 2%.



Par ailleurs, son conseil d'administration a approuvé, le 21 août, une enveloppe supplémentaire de 25 milliards de dollars pour des rachats d'actions, sans expiration. Nvidia prévoit de poursuivre les rachats d'actions au cours de cet exercice.



