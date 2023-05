Nvidia : BofA porte son objectif à 500 dollars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a réitéré mercredi sa recommandation d'achat sur le titre Nvidia, qu'il maintient sur sa liste de valeurs privilégiées ('top pick') avec un objectif de cours relevé de 450 à 500 dollars.



Dans une note de recherche, l'établissement américain estime que la démonstration de force faite par le fabricant de processeurs à l'occasion du salon Computex confirme son statut de leader incontesté, et sur le long terme, dans l'intelligence artificielle.



Selon BofA, la vigueur de cette activité s'annone pérenne, non seulement au vu de l'ampleur de la demande mais aussi en raison de l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, un constat qui le conduit à envisager un potentiel de hausse au niveau des marges bénéficiaires du groupe.



