Nvidia : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Nvidia gagne près de 2% en début de séance à Wall Street, avec le soutien de propos favorables de brokers à l'approche de la publication, attendue le 23 août après clôture, des résultats de deuxième trimestre du fabricant de processeurs, cartes et puces graphiques.



UBS réaffirme ainsi sa recommandation 'achat' tout en relevant son objectif de cours de 475 à 540 dollars, anticipant l'annonce par le groupe d'une prévision solide de revenus de l'ordre de 14,5 milliards de dollars pour le troisième trimestre.



De même, Wells Fargo réaffirme son conseil 'surpondérer' et remonte son objectif de cours de 450 à 500 dollars, considérant le récent retrait de l'action comme une 'réduction saine des risques', compte tenu d'une barre qu'il juge très élevée pour les résultats trimestriels.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel