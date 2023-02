Nvidia : Bank of America relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a relevé mardi son objectif de cours sur Nvidia de 215 à 255 dollars, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre du concepteur de puces.



Dans une note de recherche, le broker explique que la 'guerre' lancée par les géants technologiques afin de s'emparer des technologies d'intelligence artificielle pourrait se traduire par une multiplication par quatre du nombre de centres de données au cours des cinq prochaines années.



Pour le fabricant de processeurs graphiques, ce dynamisme pourrait être synonyme d'une croissance moyenne annuelle de 25% à 34% de son chiffre d'affaires à horizon 2027, souligne BofA.



Si le titre pourrait être confronté à un accès de volatilité sur le court terme, notamment du fait de sa récente envolée boursière (+46% depuis le début de l'année), le courtier estime que le groupe est 'solide positionné' sur le long terme.



Il fait d'ailleurs de l'action l'une de ses valeurs préférées au sein du secteur de l'informatique.



