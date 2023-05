Nvidia : Baisse de 20% du BPA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nvidia a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté (non GAAP) en baisse de 20% à 1,09 dollar au titre de son premier trimestre comptable, et un profit opérationnel ajusté en recul de 23% à 3,05 milliards pour des revenus en contraction de 13% à 7,19 milliards.



S'il a vu ses revenus chuter de 38% dans son activité jeux à 2,24 milliards de dollars, le fournisseur de processeurs graphiques programmables revendique un chiffre d'affaires record en centres de données (+14%) à 4,28 milliards.



'Toute notre famille de produits pour centres de données est en production. Nous augmentons considérablement notre offre pour répondre à la demande croissante', souligne le fondateur et CEO du groupe, Jensen Huang.



Pour le trimestre en cours, Nvidia déclare tabler sur une marge brute ajustée de 70%, à plus ou moins 50 points de base (à comparer à 66,8% sur le trimestre écoulé), pour des revenus d'environ 11 milliards de dollars, à plus ou moins 2%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.