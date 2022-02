Nvidia : Annulation du projet de rachat d'Arm

(CercleFinance.com) - Nvidia et SoftBank Group ont annoncé lundi soir la résiliation de la transaction précédemment annoncée portant sur un rachat par Nvidia d'Arm Limited, 'en raison de défis réglementaires importants empêchant sa réalisation et malgré les efforts de bonne foi des parties'.



Les deux groupes avaient conclu un accord en vue d'une telle opération en septembre 2020. Conformément à ses termes, SoftBank conservera le 1,25 milliard de dollars prépayé par Nvidia, tandis que ce dernier gardera sa licence Arm d'une durée de 20 ans.



En conséquence de cette résiliation, SoftBank a annoncé qu'en coordination avec sa filiale, elle commencera les préparatifs en vue d'une introduction en bourse d'Arm au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel