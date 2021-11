Noxxon : Dans le cancer du cerveau, Noxxon présente de nouvelles données prometteuses

(BFM Bourse) - La firme berlinoise de biotechnologies (évoluant sur Euronext Paris) a présenté lors de la réunion annuelle de la Society for Neuro-Oncology qui se tenait à Boston des résultats impressionnants sur son composé NOX-A12, testé en complément de la radiothérapie chez des patients atteints de cancer du cerveau chez qui la chimio restait sans effets. Le titre rebondit après un énième plus bas.

Les données favorables relatives au portefeuille oncologique développé par Noxxon Pharma continuent à s'accumuler. Mais le cours de cette société allemande qui évolue sur le marché Euronext Growth parisien poursuit une tendance jusqu'ici inexorablement baissière, comme c'est majoritairement le cas des entreprises recourant à des financements dilutifs de type "equity line".

Le 1er juin dernier, le titre avait notamment bondi jusqu'à +24% au vu de signaux apparents de réduction de la taille des tumeurs chez des patients atteintes de glioblastome multiforme, une forme de cancer du cerveau, volontaires pour tester le traitement expérimental NOX-A12 en complément de la radiothérapie. Mais son avance s'était réduite à moins de +3% le jour même en clôture, et la descente vers nouveaux planchers avait aussitôt reprise. Tombé à 0,21 euro la semaine dernière, l'action Noxxon Pharma tente une nouvelle fois de relever la tête ce lundi. Vers 11h00, le cours reprend 30,14% à 0,288 euro, soit une capitalisation d'un peu plus de 20 millions d'euros, grâce à de nouvelles données de l'essai clinique en question, dévoilées à l'occasion de la réunion annuelle de la Society for Neuro-Oncology (SNO) qui se tenait jusqu'à dimanche à Boston.

Le principal investigateur de l'essai "GLORIA", Frank Giordano (patron du département de radio-oncologie de l'hôpital universitaire de Bonn, en Allemagne), a détaillé les résultats obtenus chez neuf patients chez qui la chimiothérapie n'était pas ou plus efficace, une population fragilisée.

Réduction de la taille des tumeurs

De façon remarquable, 8 des 9 patients (89%) traités par NOX-A12 ont montré une réduction de la taille des tumeurs, dont deux présentant une réponse objective au traitement (définie comme une réduction d'au moins 50% de la taille des tumeurs) et six une stabilisation de la maladie (soit une réduction mais de moins de 50% de la taille des tumeurs), tandis qu'un patient a malheureusement vu sa maladie progresser.

À titre de comparaison, selon les résultats historiques d'une cohorte appariée ayant reçu le traitement standard seul 1 patient sur 13 (8%) a présenté une réduction de la taille de la tumeur (réponse objective), les tumeurs chez les 12 autres patients ayant progressé.

En outre, les données issues de l'analyse des tissus d'un patient sous traitement par NOX-A12 montrent une réduction significative de la cible de NOX-A12, la chimiokine CXCL12 (intervenant dans les interactions cellulaires dans le système immunitaire) sur les vaisseaux sanguins de la tumeur, ainsi qu'une diminution significative de la prolifération des cellules tumorales et enfin une augmentation de l'infiltration tumorale des cellules immunitaires "tueuses" activées.

Double action du NOX-A12

Ces observations, estime Noxxon, renforcent l’hypothèse d’un double mécanisme d'action du NOX-A12 : inhiber la réparation des vaisseaux sanguins (irrigant la tumeur) endommagés par la radiothérapie et favoriser la réponse immunitaire. "Ce double mécanisme d'action pourrait s'avérer déterminant car il n'est pas systématiquement observé dans les échantillons historiques, y compris chez les patients traités par des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire", souligne la firme.

"Les résultats présentés par le Dr. Giordano lors de la réunion de la SNO constituent une avancée significative vers la mise à disposition du NOX-A12 aux patients atteints de glioblastome. Alors qu'un diagnostic de glioblastome résistant à la chimiothérapie conduit presque inévitablement à une progression rapide systématique de la maladie, le NOX-A12 associé à la radiothérapie a permis une stabilisation de la maladie ou une réponse objective chez 8 des 9 patients", a commenté Aram Mangasarian, le PDG de Noxxon. La société tiendra le mardi 23 novembre un webinaire, "Association NOX-A12 et radiothérapie : Une nouvelle approche différenciée et prometteuse pour le traitement du cancer du cerveau" afin de présenter et expliquer "la nature transformationnelle de ces nouveaux résultats", animé par l'investigateur.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse