Novacyt : Le pro des tests PCR perd un énorme contrat au Royaume-Uni et chute en Bourse

(BFM Bourse) - Le recordman de la plus forte hausse du marché parisien en 2020, alors que son activité a explosé avec la demande de tests du coronavirus, subit vendredi une lourde chute. L'entreprise annonce être désormais en conflit avec les autorités britanniques concernant le contrat avec le ministère de la Santé.

Novacyt tombe de haut, et ses actionnaires avec. Le groupe, dont l'action avait signé de très loin la meilleure performance du marché parisien en 2020 (un cours multiplié plus de 50 fois) grâce à l'explosion des ventes avec la demande de tests du coronavirus, enregistre vendredi après-midi une dégringolade qui atteint 34% vers 14h30, à 5,246 euros. Soit une heure après la publication des "dernières informations relatives à son contrat d'approvisionnement avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales britannique" (Department of Health and Social Care, ou DHSC).

Première en Europe à avoir homologué un test Covid-19, la société (issue du rapprochement en 2016 entre le français Novacyt et le britannique Primer Design) avait signé dès avril 2020 un premier contrat pour fournir en masse au DHSC des tests basés sur la désormais fameuse technologie "d'amplification en chaîne par polymérase", ou PCR. Fin septembre, Novacyt avait annoncé un deuxième contrat avec le DHSC pour les kits exsig Covid-19 Direct et d'autres produits. Dans son rapport annuel publié, le 29 janvier dernier, la firme expliquait être en "discussions actives" avec le DHSC...

Près de 50% des ventes

"Malheureusement, l’extension du contrat n'a pas abouti", annonce vendredi le groupe, bien qu'il ait conformément à la demande du DHSC fourni son nouveau test PROmate (un test à deux gènes cible) au cours du premier trimestre 2021. Qui plus est, les parties "sont désormais en conflit concernant le contrat", reconnaît Novacyt - ce qui pourrait avoir un impact significatif sur la comptabilisation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020. Après avoir consulté ses conseils juridiques, le groupe estime qu'il a "de solides raisons de faire valoir ses droits" contractuels.

Novacyt a réalisé un chiffre d'affaires de 83,0 millions d'euros (72,6 millions de livres sterling) au premier trimestre 2021. Environ 50% du chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 a été généré par les ventes au DHSC, principalement PROmate. Les près de 50% restants du chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 a bénéficié de la croissance continue des ventes internationales et de l'expansion des opérations de test du Groupe pour le secteur privé.

Des tests qui détectent le variant breton

Etant donné la nature imprévisible de la pandémie, et donc de la demande de tests de diagnostic, le groupe souligne également une visibilité "limitée" sur les ventes futures. Et prévient que le chiffre d'affaires et le bénéfice pour 2021 pourraient être "inférieurs aux attentes actuelles du marché en raison de l'absence de l'extension du contrat avec le DHSC".

Le groupe se dit néanmoins "conforté par la demande pour ses laboratoires de traitement mobiles et son portefeuille SNPsig, tous deux lancés au premier trimestre 2021, respectivement pour les tests dans le secteur privé et la détection des variants de la Covid-19". Ce panel de tests apparaît même capable de détecter le variant breton. De nouveaux produits de dépistage rapide (Lateral Flow Test) sont également en cours de développement, afin d'accroître la capacité du groupe à répondre à l'évolution de la demande de tests, indique Novacyt.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse