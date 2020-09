Novacyt : La demande de tests du coronavirus en Grande-Bretagne apporte une manne de revenus à Novacyt

(BFM Bourse) - Un nouveau bond de plus de 20% mardi dans le sillage d'un nouveau contrat majeur avec le ministère de la Santé britannique, pour au moins 150 millions de livres, propulse le cours de Novacyt à un sommet depuis plus de 5 ans. L'action prend désormais plus de 9.000% (!) sur un an.

Novacyt confirme son changement de dimension avec l'annonce d'un "deuxième contrat important conclu avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC) pour Primerdesign", la division de diagnostic moléculaire du groupe qui a mis au point le premier test européen, sur le marché dès début février.

Selon les termes de l'accord dévoilés par Novacyt, "la première phase qui a une durée initiale fixe de 14 semaines, et peut être prolongée de 10 semaines supplémentaires, prévoit le déploiement immédiat de 300 instruments PCR, des kits connexes et des prestations de support d'une valeur minimale de 150 millions de livres sterling', équivalent à environ 165 millions d'euros. Après cette période initiale, "100 millions de livres sterling supplémentaires de chiffre d'affaires pourraient être attendus pour les 10 semaines suivantes", précise Novacyt précisant que ces volumes supplémentaires pourront néanmoins "être revus à la hausse ou à la baisse sous réserve de certains critères par le DHSC".

"La deuxième phase du contrat, optionnelle pour le DHSC, prévoit la fourniture supplémentaire d’un maximum de 700 instruments PCR, de kits et de services connexes, ainsi que certains produits Covid-19 du groupe si nécessaire. En fonction de l'utilisation qui en sera faite, cette deuxième phase du contrat pourrait se traduire par une augmentation des ventes nettement supérieure à celle de la première phase" souligne encore Novacyt.

Après avoir décuplé son chiffre d'affaires au cours des six premiers mois de l'année (à 72,5 millions d'euros, à comparer avec les 13,1 millions d'euros de revenus sur l'ensemble de l'exercice 2019), Novacyt acte donc son changement d'échelle. Son cours de Bourse en atteste puisque le titre de la société franco-britannique s'envole encore de 21,3% à 6,32 euros, ce qui constitue un nouveau plus haut depuis juillet 2015. Ce nouveau bond porte la progression de l'action Novacyt à 3.570% depuis le 1er janvier, et plus de 9.000% sur un an, ce qui signifie que le cours du titre a été multiplié par 90 en 12 mois.

Le directeur général du groupe Graham Mullis se dit "ravi que Novacyt continue à jouer un rôle clé pour aider le Royaume-Uni à lutter contre cette pandémie" et estime que "ce deuxième contrat avec le DHSC renforce la place importante qu'occupe le groupe dans le secteur du diagnostic au Royaume-Uni".

"La possibilité de tester plusieurs patients avec nos kits Covid-19, leaders sur le marché, et des instruments conçus pour fournir des résultats en moins de 60 minutes, contribuera à garantir le fonctionnement des unités clés du service national de santé britannique (NHS) pendant cette période hivernale difficile" qui approche ajoute le dirigeant, "extrêmement fier de ce que l'équipe de Novacyt continue à accomplir".

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse