Norsk hydro : UBS réitère son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 85 couronnes norvégiennes après l'annonce des résultats du 2ème trimestre 2022.



UBS estime que le 2ème trimestre 2022 est en ligne. ' Norsk Hydro revoit contre toute attente la structure de son capital et annonce un retour de trésorerie supplémentaire de 5 milliards de couronnes norvégiennes ' indique le bureau d'analyses.



Norsk Hydro a fait état vendredi de résultats 'record' au titre du deuxième trimestre. Le groupe industriel a dégagé sur les trois mois écoulés un bénéfice d'exploitation (Ebitda) ajusté de 11,6 milliards de couronnes (1,1 milliard d'euros) contre 6,6 milliards il y a un an.



