Nokia : Vers une nouvel exercice de croissance en 2023

(CercleFinance.com) - Nokia a dévoilé jeudi des résultats de quatrième trimestre en forte hausse et déclaré s'attendre à un nouvel exercice de croissance cette année.



L'équipementier de réseaux a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires en progression de 16% à 7,45 milliards d'euros sur les trois derniers mois de 2022. A taux de change constants, la croissance ressort à 11%.



En données comparables, son bénéfice net sur la période a progressé de 29% pour atteindre 929 millions d'euros, tandis que sa marge opérationnelle s'est accrue à 15,5%, contre 14,2% un an plus tôt.



'Nous avions promis au début de l'année 2022 une accélération de nos performances sur l'exercice et nous avons tenu notre promesse', s'est félicité Pekka Lundmark, le directeur général du groupe finlandais.



Pour 2023, Nokia fait état d'une demande toujours 'robuste', même s'il reconnaît que l'environnement économique est devenu plus incertain.



Dans son communiqué, la société dit viser une croissance de 2% à 8% cette année à taux de change constants, pour une marge opérationnelle attendue entre 11,5% et 14%.



Suite à ces annonces, l'action Nokia cotée à la Bourse de Paris grimpait de 4,3% jeudi matin dans les premiers échanges, contre un gain de seulement 0,4% pour l'indice CAC 40.



