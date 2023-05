Nokia : Valide le PON 25G avec Chunghwa Telecom

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui un essai avec Chunghwa Telecom Laboratories (CHT-TL) qui a vérifié la capacité du PON 25G pour le transport de petites cellules.



Les opérateurs utilisent déjà des réseaux haut débit en fibre optique pour acheminer le trafic de liaison. Ce premier essai de l'industrie démontre que ces mêmes réseaux utilisant la technologie 25G PON peuvent prendre en charge les exigences de capacité strictes et de faible latence nécessaires pour le transport frontal.



'L'essai CHT-TL montre que le haut débit 25G PON répond aux besoins du transport mobile, offrant la possibilité de gains significatifs en termes de coût total de possession (TCO) en faisant converger leurs réseaux au lieu de construire de nouvelles routes de transport coûteuses' indique le groupe.



Jason Liu, président de Nokia Solutions & Networks Taiwan, a déclaré : ' Chunghwa Telecom rejoint une liste mondiale comprenant des géants comme AT&T, Google Fiber, des villes comme Chattanooga aux États-Unis et des marques challengers comme Ogi au Royaume-Uni, qui testent et introduisent le PON 25G. Nous sommes ravis d'aider Chunghwa Telecom à atteindre son objectif de faire converger les réseaux fixes et mobiles tout en remplissant ses engagements écologiques en faveur d'un environnement durable'.



