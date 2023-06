Nokia : Va proposer des tranches réseaux à la demande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir testé avec succès une nouvelle solution innovante qui permet aux utilisateurs de smartphones Android d'acheter et d'activer des tranches de réseau à la demande auprès de leur opérateur.



Cette solution, qui sera à disposition des utilisateurs d'Android 14 permettra ainsi aux utilisateurs finaux d'améliorer leur expérience sur un large éventail d'applications (jeux, streaming, diffusion, médias sociaux).



La solution permet aux opérateurs de monétiser les services de découpage 5G, par exemple, en proposant des tranches de réseau premium qui pourront être achetées dans des zones sélectionnées en fonction de la demande des clients.



'Pour les opérateurs mobiles, le découpage ouvre de nouvelles opportunités commerciales 5G avec la possibilité de fournir des services haut de gamme et une expérience client améliorée', ajoute Ari Kynäslahti, responsable de la stratégie et de la technologie chez Nokia Mobile Networks.





