Nokia : Va fournir un nouveau réseau à REE en Espagne

(CercleFinance.com) - Nokia va fournir à Red Eléctrica de España (REE) un réseau IP/MPLS et un réseau de transport optique DWDM (Dense Wave- Division Multiplexng), qui modernisera le réseau existant de REE.



REE est le gestionnaire du réseau de transport espagnol (GRT) responsable du transport d'électricité à l'échelle nationale.



Le nouveau réseau prendra en charge une nouvelle génération d'applications IP qui joueront un rôle clé, de la gestion des actifs basée sur l'IoT à la gestion des ressources énergétiques distribuées telles que le stockage d'énergie solaire et résidentiel sur les toits.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel