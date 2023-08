Nokia : Va fabriquer des modules optiques aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui qu'il était 'le premier fournisseur de télécommunications à fabriquer des modules optiques haut débit à fibre aux États-Unis' dans le cadre du programme Broadband Equity, Access and Deployment (BEAD).



En partenariat avec Fabrinet, spécialiste mondial des produits optiques de haute précision, Nokia produira ses modules optiques multi-débits dans l'usine ultramoderne de Fabrinet à Santa Clara (Californie). Pour rappel, les modules optiques sont des éléments clés de haute technologie pour les réseaux haut débit en fibre.



La production commencera des modules débutera en 2024. 'Nous sommes ravis d'ajouter des modules optiques à la liste des solutions technologiques qui seront produites ici aux États-Unis et qui seront disponibles pour des programmes comme BEAD, qui sont si essentiels pour réduire la fracture numérique', a commenté Sandy Motley, président des réseaux fixes chez Nokia.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.