Nokia : Va déployer un réseau privé au Chili

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé hier qu'elle déploiera le premier réseau privé LTE de qualité industrielle dans un terminal portuaire au Chili, chez San Antonio Terminal Internacional S.A. (STI).



Ce nouveau réseau sans fil sera basé sur la plateforme Digital Automation Cloud (DAC) de Nokia et utilisera le LTE 4,9G pour offrir une connectivité à large bande passante et à faible latence, ainsi qu'une meilleure prévisibilité du réseau dans les quais et les chantiers.



Il connectera de manière fiable et sécurisée des centaines de travailleurs, de capteurs, d'équipements et de véhicules sur une superficie de 31 hectares. Nokia fournira également le réseau RAN, la formation, les services de mise en oeuvre et le support à distance.



Marcelo Entreconti, responsable des entreprises pour l'Amérique latine chez Nokia, a déclaré : ' STI franchit une étape importante dans son parcours de numérisation, en améliorant la sécurité et la productivité avec une plateforme prête pour l'avenir, également capable de prendre en charge les cas d'utilisation de la numérisation et de l'automatisation. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.