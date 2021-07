Nokia : Va déployer un réseau 5G SA pour KUKA

(CercleFinance.com) - Nokia va déployer un réseau sans fil privé 5G SA pour KUKA en Allemagne. KUKA est un important fabricant de robots industriels et de solutions d'automatisation. Il est le principal fabricant allemand de robots industriels.



KUKA compte sur la connectivité 5G pour développer l'automatisation intelligente pour son centre de production et de développement à Augsbourg, en Allemagne.



Michael Wagner, directeur de la R&D, centre de compétences en technologie de contrôle, KUKA, a déclaré : ' Dans les années à venir, KUKA développera des solutions qui exploitent le potentiel de la connectivité rapide, fiable et sécurisée de la 5G '.



