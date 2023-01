Nokia : Va créer un réseau 5G aux Philippines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé que NOW Telecom avait sélectionné Bell Labs Consulting, une filiale de Nokia, pour créer une conception de réseau national pour la 5G autonome et la conception et la planification d'un réseau national à large bande.



Nokia concevra et mettra également en oeuvre un réseau pilote 5G sur plusieurs sites de la région métropolitaine de Manille.



' Avec le soutien de Nokia dans la conception et la planification du réseau, ainsi que son logiciel d' automatisation pour gérer le fonctionnement du réseau, NOW Telecom sera en mesure de répondre à la demande croissante de services numériques fiables et sécurisés de la part des particuliers et des entreprises ' indique le groupe.



Stefan Wilhelm, responsable de Bell Labs Consulting chez Nokia, a déclaré : ' L'étude réalisée par notre Bell Labs Consulting fournira à NOW Telecom l'analyse, les conceptions et les plans nécessaires à la mise en oeuvre progressive du réseau 5G SA. ”



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.