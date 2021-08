Nokia : Va connecter 90 écoles au Kenya, avec Safaricom

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui s'être associé à plusieurs parties prenantes, dont Safaricom, l'UNICEF et les ministères kényans de l'Éducation et des technologies de l'information, pour connecter près de 90 écoles à Internet au Kenya.



Les établissements ruraux et urbains défavorisés ont bénéficié de cette l'initiative qui vise à 'connecter les non connectés'. A terme, le gouvernement kenyan compte étendre la connexion à large bande à toutes les écoles d'ici 2030.



Les écoles utiliseront la solution haut débit FastMile 4G Fixed Wireless Access (FWA) de Nokia pour fournir une connectivité haut débit fiable via le réseau 4G/LTE de Safaricom.



Par ailleurs, la technologie WiFi Beacon maillé de Nokia sera déployée afin d'amplifier le signal Internet dans certaines salles de classe et laboratoires informatiques.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.