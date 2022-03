Nokia : Un réseau sans fil privé pour Omron au Japon

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné, avec l'intégrateur de systèmes local NS Solutions Corporation (NSSOL), par Omron Corporation pour tester un réseau sans fil privé dans son centre d'automatisation de Kusatsu dans la préfecture de Shiga, au Japon.



'Le déploiement permettra aux clients d'Omron d'utiliser la 5G pour relier leur équipement à l'équipement de contrôle d'Omron afin d'effectuer des tests dans une chaîne de production simulée', explique l'équipementier télécoms.



'Cela permettra aux clients d'Omron d'utiliser les technologies numériques pour développer de nouvelles capacités et résoudre les problèmes de fabrication avant qu'ils ne commencent à affecter leur productivité et leur efficacité', poursuit le groupe finlandais.



