Nokia : Un réseau privé 5G pour une mine d'or en Finlande

(CercleFinance.com) - Nokia annonce travailler avec l'opérateur mobile Telia et son partenaire Digita pour fournir un réseau sans fil privé 5G SA à Agnico Eagle Finland Oy qui exploite la mine Kittilä, située dans le nord de la Finlande et constituant le plus grand producteur d'or primaire en Europe.



Le réseau Nokia 5G SA prendra en charge les opérations aériennes et souterraines, atteignant des profondeurs allant jusqu'à un kilomètre. Il couvrira un vaste système de tunnels pour connecter personnes, équipements, capteurs, appareils et véhicules.



La mine bénéficiera ainsi du traitement des données en temps réel à la périphérie du réseau, prenant en charge d'importants cas d'utilisation commerciaux de l'Industrie 4.0, afin d'améliorer encore la fiabilité, la sécurité et la qualité opérationnelles.



