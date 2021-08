Nokia : Un réseau LTE privé pour WPD au Royaume Uni

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir fourni un réseau sans fil privé 4.9G/LTE à Western Power Distribution au Royaume Uni, réseau qui servira aux tests de contrôle de supervision et d'acquisition de données, ainsi qu'à d'autres systèmes critiques tels que les services vocaux.



'Le réseau de communications de WPD apporte des services sûrs, résilients et fiables pour soutenir les activités quotidiennes de WPD, qui distribue de l'électricité dans les Midlands, le Sud-Ouest et le Pays de Galles', précise l'équipementier télécoms finlandais.



