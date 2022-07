Nokia : Un projet phare 6G financé par l'Allemagne

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé qu'il dirigera 6G-ANNA, un projet phare 6G financé par l'Allemagne.



Nokia collaborera avec les 29 partenaires de 6G-ANNA pour diriger et piloter la recherche et la normalisation 6G.



Le financement de la 6G-ANNA proviendra du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche ( Bundesministerium für Bildung und Forschung , BMBF).



Peter Merz, responsable des normes Nokia, a déclaré: ' Alors que les premiers réseaux 6G ne devraient pas être commercialisés avant 2030, nous posons déjà les bases techniques avec la 5G-Advanced, ainsi que l'innovation à long terme qui conduira aux développements de la 6G '.



