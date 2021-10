Nokia : Un bénéfice plus élevé que prévu au 3ème trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a présenté jeudi un bénéfice plus élevé que prévu au titre du troisième trimestre et relevé son objectif de marge annuel pour le placer en haut de fourchette.



Dans la foulée de ces annonces, le titre de l'équipementier télécoms progressait de près de 4% à la Bourse de Paris ce matin, alors que l'indice regroupant les valeurs technologiques européennes ne prenait que 0,6%.



Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre a augmenté de 43% par rapport au même trimestre de l'an dernier, à 502 millions d'euros, sur la base d'un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 5,4 milliards d'euros.



Sa marge brute s'est établie à 40,7%, contre 37,1% un an plus tôt. A titre de comparaison, les analystes attendaient un chiffre de l'ordre de 39,6%.



Le groupe finlandais a maintenu son objectif d'un chiffre d'affaires annuel compris entre 21,7 et 22,7 milliards d'euros, mais précisé que sa marge opérationnelle en données non-IFRS était désormais attendue dans le haut de sa fourchette indicative allant de 10 à 12%.



Seul bémol, Nokia a indiqué que les difficultés au niveau de sa chaîne d'approvisionnement risquaient de s'intensifier au quatrième trimestre, une déclaration qui ne semblait pas inquiéter outre mesure les investisseurs au vu de la solide performance affichée au troisième trimestre.



L'action Nokia s'est adjugée une hausse de plus de 60% depuis le début de l'année, contre un gain de près de 33% pour l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Technology sur la période.



